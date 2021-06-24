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24.06.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Переработку отходов правительство поддержит выкупом облигаций

Текст: Алексей Дуэль

Выкупать облигации компаний, занятых переработкой отходов, теперь сможет ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Такая возможность появилась после того, как премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении мер поддержки отрасли.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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На практике выкуп облигаций - это возвратное финансирование на льготных условиях, объяснила вице-премьер Виктория Абрамченко. "В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие", - добавила она.

Для облигаций предприятий по обращению с отходами, которые сможет выкупить ППК РЭО счет бюджетных субсидий, предусмотрены три условия. Срок погашения - не более 10 лет, ставка купона - 3% годовых, сумма выкупленных ППК РЭО облигаций должна составлять 28,9% от общей стоимости проекта. В результате на каждый бюджетный рубль должны быть привлечены 2,46 рубля частных инвестиций.

В отрасли отметили, что возможность привлекать деньги на условиях почти в три раза более выгодных, чем банковские кредиты, станет реальной помощью. В частности, она позволит возвести необходимые стране сортировочные и перерабатывающие комплексы.

Экономика Бизнес Крупные компании Общество Экология Правительство

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