Переработку отходов правительство поддержит выкупом облигаций

Выкупать облигации компаний, занятых переработкой отходов, теперь сможет ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Такая возможность появилась после того, как премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении мер поддержки отрасли.

На практике выкуп облигаций - это возвратное финансирование на льготных условиях, объяснила вице-премьер Виктория Абрамченко. "В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие", - добавила она.

Для облигаций предприятий по обращению с отходами, которые сможет выкупить ППК РЭО счет бюджетных субсидий, предусмотрены три условия. Срок погашения - не более 10 лет, ставка купона - 3% годовых, сумма выкупленных ППК РЭО облигаций должна составлять 28,9% от общей стоимости проекта. В результате на каждый бюджетный рубль должны быть привлечены 2,46 рубля частных инвестиций.

В отрасли отметили, что возможность привлекать деньги на условиях почти в три раза более выгодных, чем банковские кредиты, станет реальной помощью. В частности, она позволит возвести необходимые стране сортировочные и перерабатывающие комплексы.