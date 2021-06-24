Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Египет

В Египет прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V". Об этом "Российской газете" сообщили в Российском фонде прямых инвестиций со ссылкой на египетского регулятора.

Так, груз с российской вакциной от коронавируса был доставлен в аэропорт Каира сегодня, 24 июня, рано утром.

"В рамках усилий государства по расширению поставок вакцин от новой коронавирусной инфекции Единая закупочная комиссия получила на рассвете российскую вакцину "Спутник V" в международном аэропорту Каира", - говорится в официальном аккаунте египетского Управления по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению на Facebook. В нем отмечается, что всего египетская сторона приняла 210 тысяч доз, однако ожидаются еще поставки.

В Российском фонде прямых инвестиций напомнили, что российская вакцина сегодня зарегистрирована в 67 государствах. Эффективность ее составляет более 90%.