Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной

Те, кто не хочет делать прививку от коронавируса, вправе от нее отказаться, поскольку вакцинация в России добровольная, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение столичного оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 о том, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации без медицинских противопоказаний​​​.

"В целом вакцинация действительно остается добровольной", - сказал Песков. "Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг", - добавил он.

По мнению представителя Кремля, "это добровольность, потому что вы можете поменять работу" и искать ее в другой сфере, где наличие прививки не требуется.