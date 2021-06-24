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24.06.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках

Текст: Ирина Невинная

В Сети появились сайты-двойники, дублирующие или обыгрывающие название официального портала о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России, запущенного по поручению правительства в марте 2020 года, - сообщили "Российской газете" в АНО "Национальные приоритеты", реализующем этот проект.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"В Сети появилось много сайтов-двойников, имитирующих стопкоронавирус.рф. Эти ресурсы используют официальную символику и айдентику сайта, но называются чуть иначе. Поэтому не все пользователи правильно идентифицируют источник информации, которым они пользуются. Мы непременно направим по этому поводу обращение в Роскомнадзор. А россиян и журналистов просим быть внимательнее и призываем доверять только такому адресу: стопкоронавирус.рф, где публикуется исключительно проверенная информация", - пояснила "РГ" гендиректор "Национальных приоритетов" София Малявина.

В числе прочих тем, на стопкоронавирус.рф публикуются данные Оперативного штаба о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и о том, как проходит прививочная кампания.

"С начала пандемии в нашей стране, по оперативным данным, скончались уже почти 131 тысяч человек. Поэтому напоминаем еще раз: лучшая защита от инфекции - прививка. В России используются три вакцины, доказавшие свою безопасность и эффективность", - сообщили в АНО.

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