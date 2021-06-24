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Текст:   Марина Трубилина 
11:09 24.06.2021

Правительство разрабатывает законопроект об арендном жилье

Фото: Андрей Иглов/РИА Новости Фото: Андрей Иглов/РИА Новости
Фото: Андрей Иглов/РИА Новости

К концу года правительство подготовит законодательную базу для развития арендного жилья. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Названы факторы, сдерживающие развитие рынка арендного жилья в России

Доступное арендное жилье - это особая тема, подчеркнул вице-премьер. "До конца года еще подготовим нормативную законодательную базу и мы точно совершенно внесем предложения и будем развивать арендное жилье", - сказал он.

К приоритетам в сфере жилищного строительства относятся также, по словам вице-премьера, комплексное развитие территорий, программа льготной ипотеки, расселение аварийного жилья, восстановление прав обманутых дольщиков, повышение эффективности использования земли и увеличение градостроительного потенциала в целом.

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