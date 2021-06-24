Правительство разрабатывает законопроект об арендном жилье

К концу года правительство подготовит законодательную базу для развития арендного жилья. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

Доступное арендное жилье - это особая тема, подчеркнул вице-премьер. "До конца года еще подготовим нормативную законодательную базу и мы точно совершенно внесем предложения и будем развивать арендное жилье", - сказал он.

К приоритетам в сфере жилищного строительства относятся также, по словам вице-премьера, комплексное развитие территорий, программа льготной ипотеки, расселение аварийного жилья, восстановление прав обманутых дольщиков, повышение эффективности использования земли и увеличение градостроительного потенциала в целом.