Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на спецвыплаты беременным

Правительство выделит свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По инициативе президента поддержку получат будущие мамы, находящиеся в трудной финансовой ситуации.

"До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6300 рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания", - заявил глава кабмина на заседании. В этом году такую поддержку предоставят около 400 тысячам женщин, которые готовятся к материнству.