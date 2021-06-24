Прилепин намерен призвать КПРФ к сотрудничеству на их съезде

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин хочет выступить перед делегатами съезда КПРФ. С этой целью он приехал на партийное мероприятие, которое проходит в подмосковных "Снегирях".

Как передает ТАСС, политик предварительно не согласовал свой приезд и выступление.

Однако он намерен попросить, чтобы ему дали слово, - с той целью, чтобы выступить с речью о необходимости сотрудничества двух партий. Как добавили в пресс-службе Прилепина, он собирается, кроме того, пригласить коммунистов принять участие в съезде "справороссов".

КПРФ сегодня собралась на второй этап 18-го съезда, на котором будут утверждены кандидаты на выборы в Госдуму восьмого созыва. Как ожидается, председатель ЦК КПРФ Зюганов представит программу, с которой партия примет участие в думской кампании.