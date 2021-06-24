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Рубрика: Происшествия

Накажут по звонку

Приставы начинают самостоятельно штрафовать банкиров и коллекторов за грубость с должниками
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Вступил в силу закон, наделяющий приставов самостоятельно привлекать к ответственности банкиров и коллекторов за нарушения при взыскании долга. Проще говоря - за хамство по отношению к должникам.

Ночные звонки банкира, грубая речь коллектора - все это повод для того, чтобы пристав назначил штраф.

Фото: iStock
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Как пояснили "РГ" в Федеральной службе судебных приставов, выносить постановления о привлечении к ответственности будут руководители региональных управлений службы и их заместители. Если же коллекторы, которые фактически поменяются с должниками местами, будут несогласны с решением, у них есть право обжаловать его в суде.

До сих пор первыми в суд шли приставы. Они выявляли нарушение, но оштрафовать грубиянов самостоятельно были не уполномочены.

Пожалуй, одно из последних судебных решений состоялось в Мурманской области. Там некая коллекторская фирма от переговоров перешла к угрозам и оскорблениям.

"На телефонный номер мурманчанки и на ее страницу в социальной сети в "ВКонтакте" стали поступать звонки и сообщения, содержащие угрозы и оскорбления, - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. - Доказательством допущенных нарушений со стороны общества послужил ответ интернет-провайдера, согласно которому IP-адрес, посредством которого осуществлялся вход на интернет-ресурс "ВКонтакте", с которого направлялись сообщения заявителю, принадлежит организации". В итоге Арбитражный суд Мурманской области оштрафовал фирму на 50 тысяч рублей.

Безусловное новшество: теперь под действие соответствующей нормы КоАП попали и банкиры. До того складывалась парадоксальная и неправильная ситуация. Если ночью должнику позвонит коллектор, то его накажут. Если же человека разбудит грубый банкир, жаловаться на него бесполезно. Поэтому в закон внесены изменения: теперь и банкиры отвечают рублем за непотребное поведение с должниками.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Также в ближайшее время появятся дополнительные ограничения для коллекторов и банкиров. Накануне Совет Федерации одобрил закон, запрещающий коллекторам донимать родственников должника, соседей и всех, кто имеет к неплательщику какое-то отношение.

"Любое общение сотрудников банков и коллекторских организаций с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников", - объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Пока еще в законодательстве существует коллизия. Закон сегодня ограждает должника от излишне назойливого внимания взыскателя. У коллекторов строгие ограничения. Звонить ночью? Нельзя. Третий звонок за неделю? Нарушение. Более того, в какой-то момент должник может написать официальный отказ от общения с коллекторами. Но на близких должника защитные нормы, строго говоря, не распространяются. Это положение в ближайшие дни будет исправлено.

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