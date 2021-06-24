Прививка вузам: Как вакцинируют студентов за рубежом

В Москве и многих других городах России стартует обязательная вакцинация для определенных групп граждан. И университеты не остаются в стороне: ректоры призывают студентов и преподавателей делать прививку от коронавируса.

- Сейчас мы активно обсуждаем, насколько такая мера эффективна и правильна, - говорит аналитик Института образования высшей школы экономики Ксения Романенко.

По мнению эксперта, экстремальные пандемические условия могут привести к новому отношению к чистоте и здоровью в университетских пространствах.Сейчас же среди мер, помимо привычных масок и санитайзеров, вошли в норму и учащенная уборка помещений, и даже QR-коды, дающие студентам актуальную информацию о статусе вузовских помещений: была там уборка или еще нет.

А что в зарубежных вузах? О том, как разные университеты относятся к вакцинации, можно судить по мерам эпидемиологической безопасности, планируемым к осеннему семестру 2021 года. Ксения Романенко изучила ситуацию в вузах разных стран.

США и Канада

- Многие университеты США и Канады, например, требуют от студентов и преподавателей сделанных прививок для очного присутствия в университетах с сентября 2021 года, - рассказывает эксперт. - Подобное решение принято в Университете Дьюка, Университете Брауна, Корнеллском университете, Ратгерском университете, Университете Джона Хопкинса и других. В Университете Беркли наличие прививок обязательно для всех студентов.

Тем же, кто отказывается делать прививку по медицинским или религиозным причинам, необходимо регулярно проходить тестирование и соблюдать повышенные меры безопасности. В скором времени ожидается добавление вакцин от COVID-19 в лист прививок для массового применения (по аналогии с прививкой от гриппа или кори). Комиссия по трудовым вопросам в США выпустила заключение о том, что требования к вакцинации являются законными. И в целом в вузах существуют вузовские требования по обязательной вакцинации от разных инфекций. При опросе около 100 университетов, представляющих все регионы США, выяснилось, что почти во всех из них для зачисления студента требуется хотя бы одна прививка.

Однако не все университеты следуют этим тенденциям. Так, канадские Университет Реджайны, Университет Саскачевана и Университет Макгилла не требуют обязательной вакцинации от COVID-19, а только рекомендуют ее пройти.

Европа

Совет французских ректоров заявил, что поддерживает полное открытие университетов только после повсеместной вакцинации сотрудников и студентов. Но в целом европейские вузы более лояльны к отказам от вакцинации.

- Великобритания, Голландия, Бельгия, Германия не обязывают сотрудников и студентов делать прививку, хотя активно ее пропагандируют, - поясняет Ксения Романенко. - Совет ректоров итальянских университетов заявил: университетские сотрудники вакцинируются в рамках национальной кампании по вакцинации людей определенных профессий, но сами университеты пока не планируют требовать ее у преподавателей и студентов.

А вот совет испанских ректоров даже обратился к правительству с просьбой: рассматривать персонал университетов в качестве приоритетной группы для вакцинации.

Во многих университетах Европы вакцинация не обязательна для продолжения обучения на кампусе, а эпидемиологический контроль и профилактика обеспечиваются за счет координации пропускного режима, разведения потоков, регулярного тестирования и так далее.

Кроме того, соцслужбы университетов объединяются для изучения самого процесса вакцинации. Например, в Стенфордском университете предложен эксперимент по оценке разных стимулов к участию в вакцинации. Университетские порталы публикуют информацию о здоровом образе жизни, психологическом равновесии, продуктивности во время стресса. Летбриджский университет мотивирует студентов пройти вакцинацию с помощью розыгрыша, на котором можно выиграть подарочные сертификаты в книжный магазин кампуса и даже несколько бесплатных учебных мест. А Ратгерский университет проводит массовую кампанию, чтобы рассказать обществу о важности вакцинации от COVID-19: студенты снимают видео, разрабатывают информационные сообщения с перечнем конкретных научных фактов и данных о пандемии.

Меры профилактики и санитарной безопасности в зарубежных вузах:

- учащенный режим уборки помещений в учебных кампусах и общежитиях c использованием антисептиков,

- дополнительные автоматы для мытья рук,санитайзеры и салфетки для очистки поверхностей,

- выдача медицинских комплектов - маски, санитайзер и перчатки - всем студентам,

- станции (контейнеры) для утилизации масок на кампусе,

- четкая маркировка и зонирование помещений для соблюдения дистанции,

- прозрачные пластиковые перегородки в помещениях,

- обязательное ношение масок во время занятий и внутри всех университетских помещений,

- использование системы QR-кодов для сбора данных и отслеживания перемещений студентов, посещавших места повышенного скопления людей на кампусе,

- ежедневная проверка на наличие симптомов (измерение температуры),

- регулярное обновление информации о статистике заболеваемости на кампусах на сайтах университетов.