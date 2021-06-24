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24.06.2021 08:00
Рубрика: Общество

Программа бесплатного студенческого туризма стартует с 15 июля

Текст: Ольга Бухарова, Наталья Решетникова (Новосибирск)
Студенты смогут бесплатно путешествовать по стране и проживать в общежитиях. Программа студенческого туризма стартует с 15 июля по 25 августа этого года. Об этом во время "Делового завтрака" в "Российской газете" рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, что во время марафона "Новое знание" вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что по инициативе Владимира Путина будет запущена эта программа, направленная на развитие туризма. Она предусматривает, в частности, что студенты смогут посещать вузы в различных регионах и останавливаться в общежитиях. А какая-нибудь второкурсница этого университета будет гостям проводить экскурсии, пояснил во время марафона Чернышенко.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Корреспонденты "РГ" поинтересовались у министра, как, учитывая сегодняшнюю эпидобстановку, и в последующем будет реализован этот проект?

- Идея развития студенческого туризма прозвучала в послании президента, - прокомментировал Валерий Фальков. Эта программа сейчас разворачивается. В этом году она будет, скорее всего, как пилотная в силу ряда причин. И мы планируем запустить ее с середины июля в нескольких регионах. Какие здесь есть ограничения? Конечно же, наличие мест в общежитиях. Гостям всегда предоставляют лучшее, поэтому те вузы, которые смогут разместить студентов-туристов в хороших общежитиях, и будут участвовать в программе.

Почему старт программы запланирован именно на 15 июля? Как пояснил министр, сейчас еще вузы в регионах востребованы, а как только завершится учебный год и будут подготовлены кампусы, - тогда можно приглашать гостей.

"Мы хотим задействовать в этой программе студентов тех вузов, куда будут приезжать студенты из других регионов с тем, чтобы они встречали гостей, показали свой университет, познакомили с городом. Это особенно будет полезно тем вузам, где ведется подготовка по специальностям, связанным с туризмом, с индустрией гостеприимства. Для них это могла бы быть хорошая практика, - пояснил Фальков.

Но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в целом по стране и в регионах. "Потому что здоровье студентов и преподавателей превыше всего. И если будет ухудшение эпидемобстановки, мы будем корректировать ситуацию, - отметил Валерий Фальков.

По словам министра, всю информацию о программе можно будет получить на сайте министерства, а также через единый портал Госуслуг. "Пока разрабатываем специальную информационную систему. В самое ближайшее время мы ее анонсируем, - пояснил глава ведомства.

Полный отчет с "Делового завтрака" с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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