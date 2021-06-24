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24.06.2021 17:37
Рубрика: Культура

В Китае найдена крошечная окаменелая птица с головой тираннозавра

Текст: Денис Передельский
Фото: Wang Min / Chinese Academy of Sciences Фото: Wang Min / Chinese Academy of Sciences
Фото: Wang Min / Chinese Academy of Sciences

В Китае исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) обнаружили частично сохранившийся ископаемый скелет вымершей птицы, ранее неизвестной науке. Уникальность находки заключается в том, что у этого крошечного создания нашлись черты, общие с чертами тираннозавра.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывается на сайте Китайской академии наук. Сообщается, что возраст находки составляет около 120 миллионов лет.

Установлено, что окаменелое существо было доисторической птицей размером с кулак. Она вполне могла поместиться на ладони современного человека. Длина ее черепа составляла всего два сантиметра. Однако именно череп поразил ученых.

Дело в том, что он имеет много структурных и функциональных особенностей, характерных для многим известного по фильмам гиганта - тираннозавра Рекса. По мнению авторов статьи, это указывает на то, что ранние птицы сохранили многие черты своих предков-динозавров. Поэтому их черепа были больше похожи на черепа динозавров, чем современных птиц.

Добавим, что необычное существо было обнаружено в мелком озере на территории современной провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Это новый для науки ископаемый вид. Он принадлежит к вымершей группе птиц, называемых энантиорнитинами. Это была самая разнообразная по видам группа птиц со времен динозавров в меловом периоде. Окаменелые останки ее представителей находили по всему миру.

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Однако в данном случае представитель этой группы отличается от сородичей именно строением черепа. Как объясняют исследователи, у современных птиц квадратная кость является одной из самых подвижных костей черепа. Она обеспечивает им уникальную особенность, известную как "кинетический череп". Эта особенность позволяет верхней челюсти птиц двигаться независимо от нижней челюсти.

Совершенно иначе был устроен череп найденной окаменелой птицы. Он не был кинетическим, так как кости черепа не могли двигаться независимо друг от друга. Подобное строение было характерно именно для Tyrannosaurus rex и близких ему динозавров. Встречается оно и у родственников птиц, например, у дромеозавров.

Еще одним заметным отличием от современных птиц являются височные области. У вновь открытого вида были обнаружены две костные дуги, предназначенные для прикрепления мышц челюсти. Подобный механизм встречается у рептилий, таких как ящерицы и аллигаторы. Имелся он и у динозавров. Такое строение делало заднюю часть черепа жесткой.

"Наличие черепа "динозавра" на теле птицы, безусловно, не помешало энантиорнитинам или другим ранним птицам быть очень успешными в разных местах по всему миру в течение десятков миллионов лет в течение мелового периода", - говорит доктор Ван Минь, ведущий автор исследования.

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