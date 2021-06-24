Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия

Владимир Путин заявил, что нужно объединить усилия всего мира, чтобы обеспечить биологическую безопасность.

"Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира. Очевидно, что эффективное противостояние угрозам биологического характера требует самого тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ", - говорится в приветствии участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Телеграмма опубликована на сайте Роспотребнадзора. Путин также отметил важность укрепления национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия.