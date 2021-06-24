Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 с отечественным двигателем выйдет в серию в 2023 году. Об этом сообщил Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Президент провел с ним в четверг рабочую встречу.

"Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний", - рассказал Сергей Чемезов и подчеркнул, что он может приземляться не только на бетонную полосу, но и на грунтовую, и без специального оборудования в аэропортах.

"Для этого его и делают", - заметил Владимир Путин.

Ил-114-300 - полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего на внутреннем рынке.

Самолет Ил-114-300 сможет приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы. Уже сегодня на него большой спрос

Глава "Ростеха" также сообщил, что начало серийного производства двигателей ВК-650В для вертолетов Ка-226Т и "Ансат" запланировано на 2023 год. По его словам, двигатель ВК-650В производства "Объединенной двигателестроительной корпорации" призван заменить американские двигатели Pratt&Whitney на российских вертолетах.

- Мы создали наш новый двигатель ВК-650В взлетной мощностью до 650 лошадиных сил. В серию этот двигатель пойдет уже в 2023 году, тоже сейчас заканчиваются, ведутся испытания. Сейчас это стендовые испытания, на следующий год уже будут в составе вертолета, и в 2023-м мы запустим уже в серию", - рассказал Чемезов.

Президент поинтересовался у главы госкорпорации, когда будет серийное производство двигателя ПД-35. "Этот двигатель, думаю, ближе к 2025-2026 годам, - сказал Чемезов. - Пока работы ведутся по нему, проводятся научные окры" (опытно-конструкторские работы. - Прим. "РГ"). По его словам, специалисты корпорации делают "все для того, чтобы максимально быстро создать этот двигатель".

Отметим, что двигатель ПД-35 - проект "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн, которым , в частности, планируется оснащать китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, разрабатываемый ОАК и китайской COMAC.

Путин в свою очередь указал на проблему недобросовестной конкуренции в отношении разрабатываемого российского самолета МС-21.

- Все-таки, как вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать? - поинтересовался президент у Чемезова.

Глава "Ростеха" ответил, что запуск в серию запланирован уже на следующий год. "У нас будет целиком инновационное крыло", - заметил президент. "И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим", - прокомментировал Чемезов.

В целом, оценивая результаты деятельности компании "Ростех", Владимир Путин отметил, что предприятие создавалось как организация, которая смогла бы удержать оставшиеся в руках государства осколки оборонной промышленности Советского Союза. По его словам, нужна была компания, которая могла бы организовать должным образом работу для того, чтобы обеспечить нашу армию и флот современным оружием.

По мнению главы государства, это задача выполнена. "Но в последнее время компания превратилась в многопрофильную организацию, которая работает по очень многим направлениям в реальном секторе экономики", - подчеркнул российский президент.

Чемезов сообщил, что главной темой этого года стало сохранение жизни и борьба с коронавирусом. - Наши предприятия также принимали активное участие в борьбе с ковидом, производя и средства индивидуальной защиты, и медицинское оборудование, и фармацевтические препараты, которые помогали нашим врачам и продолжают помогать бороться с ковидом", - сказал он. Глава "Ростеха" добавил, что несмотря на ограничения, выручка выросла до 1 триллиона 878 миллиардов и увеличилась на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.

"Но, к сожалению, мы не выполнили плановый показатель: мы хотели превысить двухтриллионный рубеж, но не получилось. Я надеюсь, что в этом году мы это обязательно сделаем", - рассчитывает Чемезов.