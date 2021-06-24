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24.06.2021 19:45
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Эрдоганом поставки "Спутника V" и ситуацию в Карабахе

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со свои турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт Кремля.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Эрдоган выразил признательность российской стороне за решение возобновить авиасообщение с Турцией, а также за начало поставок в республику российской вакцины "Спутник V".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Собеседники также обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Они позитивно оценили работу совместного центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции поддержал усилия России по обеспечению договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. "Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и отметили важность совместной работы по предотвращению эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, а также по борьбе с террористическими группировками.

Кроме того, Владимир Путин поделился впечатлениями от российско-американского саммита в Женеве.

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