Путин обсудил с Эрдоганом поставки "Спутника V" и ситуацию в Карабахе

Эрдоган выразил признательность российской стороне за решение возобновить авиасообщение с Турцией, а также за начало поставок в республику российской вакцины "Спутник V".

Собеседники также обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Они позитивно оценили работу совместного центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции поддержал усилия России по обеспечению договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. "Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и отметили важность совместной работы по предотвращению эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, а также по борьбе с террористическими группировками.

Кроме того, Владимир Путин поделился впечатлениями от российско-американского саммита в Женеве.