Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. "Подтвержден обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе, подчеркивается на сайте Кремля.