РАНХиГС: В России растет число приверженцев ЗОЖ

В России растет число приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ). По данным социологического исследования РАНХиГС, 15,5 процента россиян исповедуют ЗОЖ, что в три раза больше, чем в 2010 году, когда ЗОЖ культивировали примерно 5 процентов. Правда, статистика Росстата суровее: лишь 9,1 процента россиян активно занимается ЗОЖ, еще около 4 процентов ведут здоровый образ жизни, как они указали, "эпизодически".

При этом, как отмечает социологическое исследование РАНХиГС, около 89,4 процента участников опроса сообщили, что осознают личную ответственность за свое здоровье. Положительный сдвиг в массовом сознании соотечественников социологи объясняют относительным ростом уровня жизни разных категорий общества и их заботой о том, чтобы не только они лично заботились о своем здоровье, но и "государство уделяло охране здоровья своих граждан больше внимания".

Как отмечается в исследовании, сторонниками ЗОЖ социологи считают тех людей, кто не менее двух-трех раз в неделю занимаются спортом или физическими упражнениями, соблюдают режим питания, не курят и не злоупотребляют алкоголем.

Также ученые акцентируют внимание на том, что пандемия не послужила ограничительным фактором для продвижения ЗОЖ, напротив - усилила внимание многих к своему здоровью. Более 33 процентов участников опроса сообщили об этом. Одновременно социологи констатировали, что, к сожалению, регулярно курят 21,8 процента опрошенных, употребляют алкоголь - 8,4 процента. Делают это эпизодически: принимают алкоголь - 10,9 процента, курят - 57,7 процента.