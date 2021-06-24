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24.06.2021 12:54
Рубрика: Общество

РАНХиГС: В России растет число приверженцев ЗОЖ

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В России растет число приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ). По данным социологического исследования РАНХиГС, 15,5 процента россиян исповедуют ЗОЖ, что в три раза больше, чем в 2010 году, когда ЗОЖ культивировали примерно 5 процентов. Правда, статистика Росстата суровее: лишь 9,1 процента россиян активно занимается ЗОЖ, еще около 4 процентов ведут здоровый образ жизни, как они указали, "эпизодически".

Фото: РИА Новости
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При этом, как отмечает социологическое исследование РАНХиГС, около 89,4 процента участников опроса сообщили, что осознают личную ответственность за свое здоровье. Положительный сдвиг в массовом сознании соотечественников социологи объясняют относительным ростом уровня жизни разных категорий общества и их заботой о том, чтобы не только они лично заботились о своем здоровье, но и "государство уделяло охране здоровья своих граждан больше внимания".

Как отмечается в исследовании, сторонниками ЗОЖ социологи считают тех людей, кто не менее двух-трех раз в неделю занимаются спортом или физическими упражнениями, соблюдают режим питания, не курят и не злоупотребляют алкоголем.

Также ученые акцентируют внимание на том, что пандемия не послужила ограничительным фактором для продвижения ЗОЖ, напротив - усилила внимание многих к своему здоровью. Более 33 процентов участников опроса сообщили об этом. Одновременно социологи констатировали, что, к сожалению, регулярно курят 21,8 процента опрошенных, употребляют алкоголь - 8,4 процента. Делают это эпизодически: принимают алкоголь - 10,9 процента, курят - 57,7 процента.

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