Развитием агломераций займется институт пространственного развития

Институт пространственного развития будет создан в России. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

Мировой тренд, мимо которого не сможет пройти Россия, - развитие агломераций, рассказал Хуснуллин. В нашей стране, по разным оценкам, формируется около 40 агломераций, из них 27 обладают передовым и научно-инновационным потенциалом. Для развития агломераций необходим, прежде всего, единый подход к инфраструктурному планированию, инфраструктурное обустройство их территории, привлечение человеческого капитала. В перспективе для городских агломераций целесообразно разрабатывать собственные планы инфраструктурного развития. Для этой цели планируется создать институт пространственного развития, который будет сопровождать градостроительное развитие агломераций.

Кроме того, будут отобраны так называемые опорные пункты, которые будут играть большую роль в развитии внутри территорий. По предварительной оценке, это будет 2,1 тысячи населенных пунктов. Все это не означает, что в будущем власти будут заниматься только агломерациями и опорными пунктами, подчеркнул Хуснуллин. Но упор нужно будет сделать на эти точки, которые дадут самый большой прирост экономике.

Сейчас каждый муниципалитет должен разрабатывать свой генеральный план, пояснил вице-премьер. И генпланы соседних городов, а особенно соседних регионов часто никак не связаны друг с другом. "Людей не волнуют границы административные. Не должен человек в одном регионе жить лучше, а в другом, через административную границу (зачастую, бывает, через 100 метров) - жить хуже. Задача - сделать единую среду качества жизни. Независимо от административных границ", - отметил Хуснуллин.