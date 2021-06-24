Более 360 тысяч москвичей продолжают трудиться удаленно

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, работодатели быстро сумели адаптироваться к переводу сотрудников на удаленный режим работы. "Больше всего среди работающих удаленно сотрудников банков и небанковских кредитных организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их сейчас более 43 тысяч, что на 48% больше, чем год назад", - подсчитал Ефимов.
Большое число работающих на "удаленке" и в сфере информационных технологий: из дома работают 14,5 тысячи сотрудников IT-компаний.
Напомним, власти Москвы рекомендовали столичным работодателям с 13 июня перевести не менее 30% работников предприятий на "удаленку". Но оказалось, что часть сотрудников с нее и не возвращались. "Численность рабочей силы в Москве - чуть более 7,3 миллиона человек. Около 10% так и не выходили с начала пандемии в офисы. Сейчас численность "удаленщиков" растет и это соответствует эпидемиологической ситуации", - отмечает Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова.