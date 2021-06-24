Более 360 тысяч москвичей продолжают трудиться удаленно

Более 360 тысяч москвичей сейчас работают удаленно. Это порядка 18 процентов от "белых воротничков", которые в разгар первой волны пандемии вынуждены были покинуть свои рабочие места по требованию столичных властей. Тогда московские офисы опустели на треть, на "удаленку" ушли 2,5 миллиона человек. Когда же работодателям разрешили возвращать сотрудников в офисы, многие решили повременить.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, работодатели быстро сумели адаптироваться к переводу сотрудников на удаленный режим работы. "Больше всего среди работающих удаленно сотрудников банков и небанковских кредитных организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их сейчас более 43 тысяч, что на 48% больше, чем год назад", - подсчитал Ефимов.

Большое число работающих на "удаленке" и в сфере информационных технологий: из дома работают 14,5 тысячи сотрудников IT-компаний.

Напомним, власти Москвы рекомендовали столичным работодателям с 13 июня перевести не менее 30% работников предприятий на "удаленку". Но оказалось, что часть сотрудников с нее и не возвращались. "Численность рабочей силы в Москве - чуть более 7,3 миллиона человек. Около 10% так и не выходили с начала пандемии в офисы. Сейчас численность "удаленщиков" растет и это соответствует эпидемиологической ситуации", - отмечает Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова.