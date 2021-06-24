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24.06.2021 16:40
Рубрика: Власть

Более 100 фактов незаконного перекрытия доступа к водоемам нашли в ТиНАО

Текст: Ирина Огилько

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы выявили более сотни фактов незаконного ограничения доступа к водоемам. Такую статистику за пять лет озвучил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Согласно федеральному закону, земля вдоль береговой линии водоемов должна быть предназначена для общего пользования, и доступ к ней должен быть свободным для всех граждан.

По данным заммэра, все факты ограничения доступа уже пресечены. В результате этой работы был обеспечен доступ к рекам и прудам на площади более восьми га. Как уточнил Ефимов, каждое шестое из выявленных нарушений было устранено добровольно. Контроль за использованием этих территорий ведет Госинспекция по недвижимости.

Кстати, на территории ТиНАО насчитывается 47 рек, более 250 прудов и около 120 ручьев. Самые крупные реки Пахра, Сетунь, Десна.

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