Эксперты: Высокий уровень иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинирования

Перед вакцинацией от коронавируса проводится стандартный осмотр, специальных обследований, в том числе анализа на антитела, не требуется. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических болезней, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Основанием для медицинского отвода также являются беременность и перенесенная менее полугода назад коронавирусная инфекция.