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24.06.2021 10:34
Рубрика: Общество

Эксперты: Высокий уровень иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинирования

Текст: Любовь Проценко
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Перед вакцинацией от коронавируса проводится стандартный осмотр, специальных обследований, в том числе анализа на антитела, не требуется. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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"Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических болезней, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Основанием для медицинского отвода также являются беременность и перенесенная менее полугода назад коронавирусная инфекция.

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