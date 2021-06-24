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24.06.2021 22:27
Рубрика: Культура

Фестиваль "Жара" отменили на следующий день после открытия

Текст: Александр Алексеев
Музыкальный фестиваль "Жара", который открылся 23 июня в "Крокус Сити Холле" (Московская область, Красногорский район) был отменен уже на следующий день. И с 24 по 27 июня - как было намечено заранее - он уже не состоится. Теперь организаторы объяснили причину.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области, мы с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ "Крокус Сити Холл". Т.о. билеты, купленные на мероприятие на 24, 25, 26 и 27 июня, не действительны на вход", - сообщает официальный Instagram фестиваля "Жара".

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фестиваль VK Fest с участием Little Big, Басты и Zivert перенесен

Организаторы предложат зрителям вернуть билеты или обменять их, выбрав одно их двух мероприятий: церемонию вручения премии "Жара Music Awards", которая должна состояться 4 апреля 2022 года в Москве, или фестиваль "Жара" в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года.

Между тем

На фестивале должны были выступить более 100 артистов и групп, в основном представляющих современную музыку и рэп. Среди них: Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Игорь Николаев, Artik & Asti, Филипп Киркоров, Maruv и многие другие.

Некоторые успели спеть в первый день: Юлиана Караулова, Ани Лорак, Григорий Лепс, Александр Панайотов, дуэт Николая Баскова и Дани Милохина. Вера Брежнева исполнила свой новый хит "Розовый дым". А рэпер Mot вместе с Zivert, представил зрителям премьеру летних "Парусов".

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