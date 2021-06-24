Ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве стало вдвое больше

Количество сделок на рынке новостроек Москвы с использованием кредитных средств выросло почти в два раза - если в январе-мае прошлого года их было 14 602, то за первые пять месяцев этого года уже 28 278. Рост составил 94 процента, подсчитали в столичном управлении Росреестра.

"Средняя доля таких сделок с начала года составляет 51,2 процента", - добавил глава ведомства Игорь Майданов. Статистика охватывает как квартиры, так и нежилые помещения в новостройках - на последние, как правило, берутся обычные кредиты, а на жилье чаще оформляется ипотека.

Больше стало в этом году и сделок на рынке новостроек в целом - если за первые пять месяцев прошлого года их зарегистрировали 33 390, то в этом 54 852. Во многом этому способствовала льготная ипотека, которая подстегнула спрос.