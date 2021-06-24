Московским школьникам предложили создать свой проект для МЭШ

Для школьников столицы пройдут онлайн-занятия по IT-технологиям. Наиболее успешные решения школьников смогут улучшить работу Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Занятия будут идти онлайн на базе МЭШ с 28 июня по 2 июля. За это время школьники смогут создать свой собственный проект, подтянуть знания по информационным технологиям и получить советы от профессионалов IT-сферы.

Занятия рассчитаны на подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Лучшие работы ребят будут предложены для улучшения МЭШ.