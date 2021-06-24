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24.06.2021 08:39
Рубрика: Общество

Москвичей вновь призвали сдавать плазму с антителами к COVID-19

Текст: Любовь Проценко
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией москвичей вновь призывают сдавать плазму с антителами к COVID-19 для лечения пациентов в стационарах. Это могут сделать и вакцинированные "Спутником V" горожане, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам - если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией. Также мы приглашаем на донации вакцинированных "Спутником V" - результаты исследования говорят о перспективности применения такой плазмы как одного из элементов комплексной терапии. Желающие могут обратиться на горячую линию и пройти стандартную процедуру скрининга. Сначала потенциального донора проверят на наличие антител, достаточных для клинического использования, он пройдет необходимое для любого донора обследование и после, если результаты будут успешными, его пригласят на плазмодачу в один из пунктов", - пояснила Ракова.

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Помимо стандартных критериев для донорства, таких как возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний, для вакцинированных доноров сформирован ряд дополнительных требований:

• Наличие сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с отметками о вакцинации или иных подтверждающих документов (наличие подтверждения на Госуслугах);

• Допуск к анализу осуществляется не ранее 30 дня после второго этапа вакцинации.

Прием вакцинированных доноров будет осуществляться по двухэтапной модели: на первом этапе донора пригласят для определения титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и/или определения титра вируснейтрализующих антител, а на втором - при подтверждении высокого титра вируснейтрализующих антител и/или высокого титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 донора пригласят на донацию. При этом финальное решение о допуске примет врач-трансфузиолог в день назначенной донации.

Донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты - 5 000 рублей, а также компенсация на питание - 1 235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Для желающих стать донорами плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации "Спутником V" работает горячая линия: +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Сдать плазму можно в одном из восьми столичных пунктов. Более подробная информация - на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Здесь же потенциальный донор может заполнить анкету. Первичная проверка позволит определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донорству.

Фото: Предоставлено АГН "Москва"
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Результаты исследования плазмы вакцинированных уже представил Клинический комитет. Они обнадеживают - в течение первых семи дней после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%. Таким образом показатели первой группы лучше на 25%. Кроме того, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр (более 1:160) вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в павильонах "Здоровая Москва" и других общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

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