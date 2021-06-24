Наталья Сергунина: Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Рейтинг инновационного развития регионов России представил Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Столица - на первом месте. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области.

"В Москве работает более 130 тысяч технологических компаний. Причем 68 процентов из них относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии. Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы", - прокомментировала исследование заммэра столицы Наталья Сергунина.

Важная часть городской экосистемы для развития технологий - Московский инновационный кластер (МИК). Это платформа для внедрения инноваций и взаимодействия между крупными компаниями, стартапами, промышленностью, научно-образовательными учреждениями и городом.

К кластеру присоединились уже 22 тысячи организаций. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. В прошлом году участникам кластера одобрены субсидии и гранты общим объемом около одного миллиарда рублей. Самой востребованной мерой поддержки стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования.

В комплексную экосистему поддержки технологической отрасли также входят технопарки. Сегодня их в городе 43. 37 из них уже функционируют, еще шесть находятся на стадии создания в качестве инвестиционных приоритетных проектов.