Названы профессии, при которых выгодно переехать в столицу

Жителям каких городов и профессий выгодно переезжать в Москву, выяснили в совместном исследовании "Циан" и hh.ru. Выгода от переезда в столицу зависит как от зарплат сотрудника, так и от того, где он жил в родном городе - в своем жилье или же и там платил за аренду квартиры.

Если сотрудник региональной компании жил с родственниками, то жителям 17 из 34 крупнейших городов, вошедших в выборку, переезжать в Москву бессмысленно. К примеру, жители Санкт-Петербурга в своем городе в среднем будут иметь на 12,1 тысячи рублей "на руки" больше, чем при переезде в столицу и аренде жилья (доход за вычетом прожиточного минимума и расходов на жилье). Нет смысла искать работу в столичной компании жителям Дальнего Востока (Владивостока и Хабаровска). Примерно на 5 тысяч рублей больше в месяц будет оставаться у сотрудников компаний Иркутска, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга. Ничего не поменяется в финансовом плане при переезде из Нижнего Новгорода, Рязани, Оренбурга, Воронежа и Челябинска. А вот жители Астрахани, Липецка, Кирова, Барнаула, Тольятти от переезда в столицу выиграют небольшую сумму - от 4 до 6 тысяч рублей в месяц. Жителям городов-миллионников не выгодно переезжать в Москву, свободных средств останется примерно столько же или меньше - аренда квартиры нивелирует прибавку к заработной плате.

В то же время все зависит от конкретной профессии и зарплаты. На базовые потребности гостю столицы нужно около 58,4 тысячи рублей (аренда и прожиточный минимум). Не во всех отраслях уровень дохода покрывает даже эту сумму. Например, занятым в сфере гостеприимства не хватает в среднем 8,5 тысячи рублей, рабочим не хватает 1,9 тысячи. Чуть менее тысячи остается на руках у занятых в транспортной сфере, от 3 до 16 тысяч рублей - в производстве, у административного персонала и консультантов.

При этом у юристов, маркетологов, сотрудников банковской сферы, в бухгалтерии, а также занятых в продажах останется еще около 50-60 тысяч рублей после оплаты аренды и базовых расходов. Самые состоятельные - сотрудники сферы информационных технологий, у которых остается "излишек" около 107 тысяч рублей в месяц. Больше всего выиграют при переезде в столицу программисты из Саратова, Астрахани и Липецка.

В случае, если и в родном городе человек арендовал квартиру, переезд в столицу выгоден в любом случае. Экс-житель любого из 34 городов в среднем сможет оставить на руках больше средств после оплаты аренды и базовых потребностей, чем было у него до переезда.

Если же рассматривать профессии гостей столицы, то и в этом случае невыгодно ехать в Москву рабочему персоналу, занятым в сфере гостеприимства, транспортной сфере и в производстве. Самая большая выгода - у представителей сфер информационных технологий (выигрыш в доходах - 88 тысяч рублей), банковской сферы (45,5 тысячи) и сферы продаж (43,8 тысячи).

Аналитики отмечают, что в отличие от столицы, где не по всем отраслям уровень заработной платы смог компенсировать базовые расходы (прожиточный минимум и аренду однокомнатной квартиры), в регионах ситуация лучше - во всех городах средняя зарплата позволяет компенсировать аренду "однушки" и прожиточный минимум.

Для желающих работать в Москве есть вариант аренды жилья в Подмосковье. На этом можно сэкономить почти 15 тысяч рублей, "обменяв" их на дополнительные часы, которые придется тратить, чтобы добираться до работы.