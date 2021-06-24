Новости

РФ и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров 20:18
В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП 19:59
Захарова объяснила смысл провокации британского эсминца в Чёрном море 19:58
Под Воронежем солдат погиб на учениях 19:50
Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по выигранным единоборствам 19:42
В Британии выявлен рекордный показатель заражений ковидом второй день подряд 19:38
Сенатор рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России 19:30
В Татарстане шестеро детей отравились антисептиком 19:23
Медведев вышел в полуфинал турнира в Мальорке 19:13
Минздрав РФ дал советы, как легче перенести жару 19:06
Найденный в ЮАР кварц приняли за алмазы 18:55
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны 18:52
Ректор МФЮА поддержал инициативу довести стипендии до прожиточного минимума 18:52
Во Флориде по неизвестным причинам обрушилась многоэтажка 18:48
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем 18:48
Вышел трейлер сиквела анимационного мюзикла "Зверопой" 18:38
Пассажирский Boeing приземлился в Новосибирске из-за сигнала о пожаре 18:35
В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях 18:32
Попова уточнила сроки появления антител после вакцины "Спутник Лайт" 18:16
Более 2,5 тысячи москвичей стали постоянными читателями "Красной книги" 18:11
Умер руководитель строительства петербургской дамбы Юрий Севенард 18:11
В Петербурге врачи реконструировали стопу подростку, попавшему под лодку 18:04
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19 18:02
Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах 17:18
Ушла из жизни балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 20:16
Рубрика: Происшествия

Маски-шоу

"Ковид-вечеринки" в столице останавливает ОМОН
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Во время новой волны коронавируса в Москве накрыли несколько подпольных караоке и баров: заведения не перешли в формат ковид-фри, но тем не менее вопреки указам мэра продолжали работать глубоко за полночь. Причем вечеринки идут, как правило, за закрытыми дверями. На одну из таких тусовок пришлось даже экстренно вызывать ОМОН.
Ресторанную жизнь в эпоху пандемии иначе как Dolce Vita не назовешь. Но это только для посетителей ничего, кстати, не нарушающих. Они отрываются по полной. Теперь для них и рестораторов наступят новые времена. QR-коды все же позволяют сохранить и "сладкую жизнь", и "несладкий" ресторанный бизнес. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда" Ресторанную жизнь в эпоху пандемии иначе как Dolce Vita не назовешь. Но это только для посетителей ничего, кстати, не нарушающих. Они отрываются по полной. Теперь для них и рестораторов наступят новые времена. QR-коды все же позволяют сохранить и "сладкую жизнь", и "несладкий" ресторанный бизнес. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
Ресторанную жизнь в эпоху пандемии иначе как Dolce Vita не назовешь. Но это только для посетителей ничего, кстати, не нарушающих. Они отрываются по полной. Теперь для них и рестораторов наступят новые времена. QR-коды все же позволяют сохранить и "сладкую жизнь", и "несладкий" ресторанный бизнес. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"

Как уже сообщала "РГ", в Москве во всех заведениях общепита вводится пропускная система по QR-кодам. Смысл в том, чтобы в кафе попадали лишь те, кто более-менее защищен от коронавируса: это вакцинированные, недавно переболевшие и имеющие свежий отрицательный ПЦР-тест.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Корреспондент "РГ" посетил ресторан COVID-free

Пока по кодам привитых пускают только около 200 заведений, а с 28 июня QR понадобится во всех кафе, кроме производственных, студенческих и гостиничных столовых. Уже сейчас многие рестораторы уверены, что посещаемость заведений упадет процентов на 90. Но все же готовятся к новой системе.

А кое-какие бары на этом фоне фактически уходят в "подполье". Работают после 23.00, но только для "своих". Без масок, перчаток и прочих атрибутов нашего времени.

Выявляют нарушения в Москве инспекторы ОАТИ. Вместе с ними мы отправились по ночному городу в поиске злачных мест. Едва наша большая компания выходит на оживленную улицу - появляется целый микроавтобус с полицией.

"Есть случаи, когда персонал заведений препятствует нашей работе", - рассказывает главный инспектор Константин Шавеко.

Бары на этом фоне фактически уходят в "подполье". Работают после 23.00, но только для "своих"

Полиция помогает утихомирить кабацкую охрану. А в тяжелых случаях, говорят в ОАТИ, приходится звать ОМОН. Например, на днях в караоке MimoNot, когда туда пришли инспекторы, им вообще не хотели открывать двери. Бойцы спецподразделения вскрыли запоры и застали так называемую антиковидную вечеринку: времени было почти час ночи, но гости спокойно выпивали и явно никуда не торопились. Полицию пришлось привлечь и на время визита в Einstein Lounge - там инспекторов все-таки пустили на вечеринку.

Фото: Сергей Михеев

По каждому из таких нарушений составляется протокол - нарушителям грозит штраф до миллиона рублей либо закрытие по решению суда на срок до 90 суток.

...Тихо проходим по Мамоновскому переулку. На углу с Тверской здесь популярный бар. Дверь неожиданно оказывается незапертой. Ковид-пати? Нет, внутри только сотрудники.

"Нет-нет, мы никого не ждали", - уверяют бармены и бариста. А двери-то почему открыты? "Домой уходим, последний закроет", - по-прежнему логичны общепитовцы. На обман не очень похоже. Посуда чистая, только-только вымытые чашки и рюмки. Внизу, куда ведет винтовая лестница, тоже все чинно. Судя по всему, бар антиковидный указ выполняет.

Фото: РИА Новости

Только вернулись на Тверскую - сигнал с Пятницкой. Там какое-то оживление у местных ресторанов. Подъезжаем на полицейском "форде" с соседней улицы, чтобы не спугнуть. Ну что, вот оно, заведение! Внутри действительно кто-то есть. Открываем дверь, но встречаем только поваров.

"Спокойно, ребята, все нормально!" - напутствуют администраторы трудяг фудкортовской кухни. Все действительно оказалось "по уставу". Столики внутри пусты, а готовили еду только навынос. На удивление и ночью эта услуга популярна: возле заведения постоянно находились человек десять.

А буквально через дорогу один гуляка уселся за столиком, который был оклеен красными лентами по случаю позднего времени.

"Во были времена! - вспоминал он за бутылочкой. - Сидели бы сейчас до утра... Кстати, не знаешь, где тут клуб поблизости открытый?" Похоже, нам не повезло - этой ночью "подпольных ковид-баров" мы не нашли. Или наоборот - повезло и уже все соблюдают правила? Но инспекторы не торопятся с выводами. Говорят, ночь на четверг - не самое ресторанное время в Москве. То ли дело ночь с пятницы на субботу...

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с Эрдоганом поставки "Спутника V" и ситуацию в Карабахе
МИД заявил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны
Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году