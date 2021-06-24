Как уже сообщала "РГ", в Москве во всех заведениях общепита вводится пропускная система по QR-кодам. Смысл в том, чтобы в кафе попадали лишь те, кто более-менее защищен от коронавируса: это вакцинированные, недавно переболевшие и имеющие свежий отрицательный ПЦР-тест.
Пока по кодам привитых пускают только около 200 заведений, а с 28 июня QR понадобится во всех кафе, кроме производственных, студенческих и гостиничных столовых. Уже сейчас многие рестораторы уверены, что посещаемость заведений упадет процентов на 90. Но все же готовятся к новой системе.
А кое-какие бары на этом фоне фактически уходят в "подполье". Работают после 23.00, но только для "своих". Без масок, перчаток и прочих атрибутов нашего времени.
Выявляют нарушения в Москве инспекторы ОАТИ. Вместе с ними мы отправились по ночному городу в поиске злачных мест. Едва наша большая компания выходит на оживленную улицу - появляется целый микроавтобус с полицией.
"Есть случаи, когда персонал заведений препятствует нашей работе", - рассказывает главный инспектор Константин Шавеко.
Полиция помогает утихомирить кабацкую охрану. А в тяжелых случаях, говорят в ОАТИ, приходится звать ОМОН. Например, на днях в караоке MimoNot, когда туда пришли инспекторы, им вообще не хотели открывать двери. Бойцы спецподразделения вскрыли запоры и застали так называемую антиковидную вечеринку: времени было почти час ночи, но гости спокойно выпивали и явно никуда не торопились. Полицию пришлось привлечь и на время визита в Einstein Lounge - там инспекторов все-таки пустили на вечеринку.
По каждому из таких нарушений составляется протокол - нарушителям грозит штраф до миллиона рублей либо закрытие по решению суда на срок до 90 суток.
...Тихо проходим по Мамоновскому переулку. На углу с Тверской здесь популярный бар. Дверь неожиданно оказывается незапертой. Ковид-пати? Нет, внутри только сотрудники.
"Нет-нет, мы никого не ждали", - уверяют бармены и бариста. А двери-то почему открыты? "Домой уходим, последний закроет", - по-прежнему логичны общепитовцы. На обман не очень похоже. Посуда чистая, только-только вымытые чашки и рюмки. Внизу, куда ведет винтовая лестница, тоже все чинно. Судя по всему, бар антиковидный указ выполняет.
Только вернулись на Тверскую - сигнал с Пятницкой. Там какое-то оживление у местных ресторанов. Подъезжаем на полицейском "форде" с соседней улицы, чтобы не спугнуть. Ну что, вот оно, заведение! Внутри действительно кто-то есть. Открываем дверь, но встречаем только поваров.
"Спокойно, ребята, все нормально!" - напутствуют администраторы трудяг фудкортовской кухни. Все действительно оказалось "по уставу". Столики внутри пусты, а готовили еду только навынос. На удивление и ночью эта услуга популярна: возле заведения постоянно находились человек десять.
А буквально через дорогу один гуляка уселся за столиком, который был оклеен красными лентами по случаю позднего времени.
"Во были времена! - вспоминал он за бутылочкой. - Сидели бы сейчас до утра... Кстати, не знаешь, где тут клуб поблизости открытый?" Похоже, нам не повезло - этой ночью "подпольных ковид-баров" мы не нашли. Или наоборот - повезло и уже все соблюдают правила? Но инспекторы не торопятся с выводами. Говорят, ночь на четверг - не самое ресторанное время в Москве. То ли дело ночь с пятницы на субботу...