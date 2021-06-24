Во время новой волны коронавируса в Москве накрыли несколько подпольных караоке и баров: заведения не перешли в формат ковид-фри, но тем не менее вопреки указам мэра продолжали работать глубоко за полночь. Причем вечеринки идут, как правило, за закрытыми дверями. На одну из таких тусовок пришлось даже экстренно вызывать ОМОН.

Ресторанную жизнь в эпоху пандемии иначе как Dolce Vita не назовешь. Но это только для посетителей ничего, кстати, не нарушающих. Они отрываются по полной. Теперь для них и рестораторов наступят новые времена. QR-коды все же позволяют сохранить и "сладкую жизнь", и "несладкий" ресторанный бизнес. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"

Как уже сообщала "РГ", в Москве во всех заведениях общепита вводится пропускная система по QR-кодам. Смысл в том, чтобы в кафе попадали лишь те, кто более-менее защищен от коронавируса: это вакцинированные, недавно переболевшие и имеющие свежий отрицательный ПЦР-тест.

Пока по кодам привитых пускают только около 200 заведений, а с 28 июня QR понадобится во всех кафе, кроме производственных, студенческих и гостиничных столовых. Уже сейчас многие рестораторы уверены, что посещаемость заведений упадет процентов на 90. Но все же готовятся к новой системе.

А кое-какие бары на этом фоне фактически уходят в "подполье". Работают после 23.00, но только для "своих". Без масок, перчаток и прочих атрибутов нашего времени.

Выявляют нарушения в Москве инспекторы ОАТИ. Вместе с ними мы отправились по ночному городу в поиске злачных мест. Едва наша большая компания выходит на оживленную улицу - появляется целый микроавтобус с полицией.

"Есть случаи, когда персонал заведений препятствует нашей работе", - рассказывает главный инспектор Константин Шавеко.

Бары на этом фоне фактически уходят в "подполье". Работают после 23.00, но только для "своих"

Полиция помогает утихомирить кабацкую охрану. А в тяжелых случаях, говорят в ОАТИ, приходится звать ОМОН. Например, на днях в караоке MimoNot, когда туда пришли инспекторы, им вообще не хотели открывать двери. Бойцы спецподразделения вскрыли запоры и застали так называемую антиковидную вечеринку: времени было почти час ночи, но гости спокойно выпивали и явно никуда не торопились. Полицию пришлось привлечь и на время визита в Einstein Lounge - там инспекторов все-таки пустили на вечеринку.

Фото: Сергей Михеев

По каждому из таких нарушений составляется протокол - нарушителям грозит штраф до миллиона рублей либо закрытие по решению суда на срок до 90 суток.

...Тихо проходим по Мамоновскому переулку. На углу с Тверской здесь популярный бар. Дверь неожиданно оказывается незапертой. Ковид-пати? Нет, внутри только сотрудники.

"Нет-нет, мы никого не ждали", - уверяют бармены и бариста. А двери-то почему открыты? "Домой уходим, последний закроет", - по-прежнему логичны общепитовцы. На обман не очень похоже. Посуда чистая, только-только вымытые чашки и рюмки. Внизу, куда ведет винтовая лестница, тоже все чинно. Судя по всему, бар антиковидный указ выполняет.

Фото: РИА Новости

Только вернулись на Тверскую - сигнал с Пятницкой. Там какое-то оживление у местных ресторанов. Подъезжаем на полицейском "форде" с соседней улицы, чтобы не спугнуть. Ну что, вот оно, заведение! Внутри действительно кто-то есть. Открываем дверь, но встречаем только поваров.

"Спокойно, ребята, все нормально!" - напутствуют администраторы трудяг фудкортовской кухни. Все действительно оказалось "по уставу". Столики внутри пусты, а готовили еду только навынос. На удивление и ночью эта услуга популярна: возле заведения постоянно находились человек десять.

А буквально через дорогу один гуляка уселся за столиком, который был оклеен красными лентами по случаю позднего времени.

"Во были времена! - вспоминал он за бутылочкой. - Сидели бы сейчас до утра... Кстати, не знаешь, где тут клуб поблизости открытый?" Похоже, нам не повезло - этой ночью "подпольных ковид-баров" мы не нашли. Или наоборот - повезло и уже все соблюдают правила? Но инспекторы не торопятся с выводами. Говорят, ночь на четверг - не самое ресторанное время в Москве. То ли дело ночь с пятницы на субботу...