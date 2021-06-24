Под Белгородом утонули дед с внучкой

Белгородские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и его внучки, сообщили в управлении СК РФ по региону.

23 июня около 14 часов в селе Посохово 63-летний мужчина с внуком и внучкой 10 и 7 лет пришел на водоем искупаться. Собираясь научить девочку плавать, ее дедушка вошел в воду с ребенком, однако выплыть не смог. Мальчик пытался их спасти, но безуспешно. Тогда он позвал на помощь взрослых, но и те уже ничего не могли сделать.

- Водоем, в котором случилось ЧП, и его берег, не предназначены для купания, - отметили в СК.