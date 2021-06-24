Под Тулой мужчина убил двух грабителей и попытался избавиться от их тел

В Тульской области сотрудники ДПС остановили машину для проверки и в ней обнаружили тела двух мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

По данным следствия, 23 июня около 23 часов в деревне Беликово под Тулой двое мужчин 38 и 60 лет забрались на склад, чтобы обворовать предпринимателя. Склад - это заброшенное помещение бывшего фермерского хозяйства, предприниматель использовал его для хранения товаров. Хозяин, застав воров в помещении, решил защитить имущество - он несколько раз ударил их по головам деревянным бруском. После этого связал обоих мужчин.

От полученных травм похитители вскоре скончались. Тогда предприниматель решил избавиться от тел. Он завернул их в одеяло и погрузил в автомобиль. Далеко уехать не успел - возле поселка Иншинский его остановил патруль ДПС.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей.