Под Владимиром два человека погибли в ДТП

Во Владимирской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой два человека погибли, трое пострадали.

По информации прокуратуры региона, ДТП произошло 24 июня около 13 часов возле деревни Некрасово Селивановского района.

Предварительно установлено, что находившийся за рулем нетрезвый мужчина 1986 года рождения не справился с управлением, выехал с дороги, после чего машина врезалась в дерево.

- Водитель и 12-летний ребенок погибли, еще трое находившихся в салоне детей с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов.