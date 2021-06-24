Под Воронежем солдат погиб на учениях

В Воронежской области во время учений погиб военнослужащий контрактной службы. По данному факту начата проверка. Проводят ее командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Инцидент произошел днем 24 июня на армейском полигоне Погоново под Воронежем. Во время учебных стрельб погиб солдат-контрактник. Причиной смерти, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с оружием.

- Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, - сообщили "РГ" в пресс-службе ЗВО.