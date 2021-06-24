Евгений Попов: Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов планирует привлекать отраслевых экспертов при разработке Национального стандарта благополучия, в частности, в вопросах охраны окружающей среды.

"Необходимо выработать конкретные показатели и меры по их достижению, чтобы улучшить экологию в столице и по всей стране. Поэтому так важно привлечь к этой работе экспертное сообщество", - отметил журналист во время посещения Яблоневого сада в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.

Евгений Попов отметил, что высаженные им в апреле яблони прижились, на некоторых даже завязались плоды. Он подчеркнул, что посадка деревьев прошла в рамках акции по восстановлению знаменитого яблоневого сада.

"Увеличение норматива компенсационного озеленения в Москве необходимо для сохранения благоприятной экологии в городе. Считаю, что должно стать правилом - высаживать минимум два дерева на месте одного срубленного. Это должно стать общим правилом не только для столицы, но и для всей страны", - заметил Попов.

Телеведущий рассказал, что проекты по озеленению - составная часть разрабатываемого Национального стандарта благополучия. "Очень важно обеспечить безопасность и комфорт для каждого города, улицы, двора, - говорит журналист, - Безусловно, выработка соответствующих норм Национального стандарта требует активного участия специалистов. Вместе с экспертами мы обсуждаем передовой опыт Москвы, ситуацию в других регионах, чтобы сформировать базовые нормативы достойной жизни людей", - сказал Попов.

Телеведущего поддержал директор Ботанического сада МГУ, председатель Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественный пространств Алексей Ретеюм.

"Озеленение - не такой простой вопрос, как может казаться на первый взгляд. Подход к посадке и вырубке деревьев должен быть индивидуальным. В каждом районе города необходимо разработать ландшафтные проекты, а экологические акции должны стать частью общей концепции. Работы нужно проводить под контролем экспертов, профессионалов в этой сфере. Привлечение ученых и специалистов должно стать обязательным условием подобной деятельности", - считает Ретеюм.

Как известно, в начале апреля вместе с местными жителями Евгений Попов поучаствовал в субботнике, в ходе которого высадили более 40 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Каждой из семи крупных яблонь-семилеток присвоили имя одного из Героев Советского Союза, увековеченных в названиях улиц Фили-Давыдково: Алексея Артамонова, Николая Ватутина, Василия Клочкова, Владимира Пивченкова, Виктора Полосухина, Алексея Свиридова, Дмитрия Михайлика.

Всего за несколько последних месяцев Евгений Попов вместе с активистами Западного округа высадил свыше 420 деревьев.