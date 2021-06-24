Новости

78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5" 15:08
"Турпомощь" прокомментировала новые ограничения по COVID-19 на Кубани 15:07
Cуд во Франции оставил в силе приговор россиянину Виннику 14:57
Карелия и Псковская область примут туристов с антиковидным статусом 14:51
Косачев оценил слова Меркель о необходимости ЕС вести диалог с Россией 14:50
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 14:45
Минюст предлагает прописать правила оплаты адвоката жертвам преступлений 14:40
Умер актер из "Они сражалась за Родину" Ёрмахмад Аралев 14:38
Ученый обозначил примерные сроки борьбы с коронавирусом 14:36
Переработку отходов правительство поддержит выкупом облигаций 14:33
Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении 14:30
Ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве стало вдвое больше 14:29
Депутат Госдумы: НАТО уже утрачивает свой смысл 14:24
В Москве побит очередной температурный рекорд 14:23
Какие маршруты будет обслуживать единая дальневосточная авиакомпания 14:22
Меркель призвала к координации в борьбе с вирусом "Дельта" 14:22
Отели Кубани с августа будут принимать только вакцинированных туристов 14:14
Сабантуй впервые в истории отпразднуют в игре Minecraft 14:13
Лавров и Макей обсудили по телефону ряд двусторонних вопросов 14:00
Инфекционист объяснил, почему не работает "золотое правило" вакцинации 13:54
Профсоюзы оценили законность отстранения непривитых москвичей от работы 13:49
Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
Белоусов объяснил необходимость новых пошлин на экспорт металлов 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 13:49
Рубрика: Экономика

Профсоюзы оценили законность отстранения непривитых москвичей от работы

Текст: Василий Кошкин
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Работодатель вправе отстранить сотрудников от исполнения обязанностей в случае отказа от вакцинации. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Фото: Елена Елисеева/РГ
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации

"Данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которое вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей. В случае, если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не выплачивается", - пояснил Шершуков.

Для того, чтобы вернуться к работе, необходимо будет выполнить требования, установленные санитарными властями.

"Любое решение можно обжаловать в суде. Просто в данном случае, честно говоря, положительные судебные перспективы не очень просматриваются", - добавил представитель ФНПР.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве и Московской области обязало работодателей отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Юрист: Постановление об обязательной вакцинации в Москве законно и не ограничивает права граждан

На период отстранения от работы сотруднику не будет начисляться заработная плата. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, период отстранения от работы не войдет и в отработанное время, дающее право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Если работодатель не будет соблюдать эти нормы и не выполнит требование о 60 процентах вакцинированных сотрудников, его деятельность приостановят на 90 суток.

В регионах Экономика Работа Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Экономика Работа Охрана труда Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков