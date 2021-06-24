Профсоюзы оценили законность отстранения непривитых москвичей от работы

Работодатель вправе отстранить сотрудников от исполнения обязанностей в случае отказа от вакцинации. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которое вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей. В случае, если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не выплачивается", - пояснил Шершуков.

Для того, чтобы вернуться к работе, необходимо будет выполнить требования, установленные санитарными властями.

"Любое решение можно обжаловать в суде. Просто в данном случае, честно говоря, положительные судебные перспективы не очень просматриваются", - добавил представитель ФНПР.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве и Московской области обязало работодателей отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19.

На период отстранения от работы сотруднику не будет начисляться заработная плата. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, период отстранения от работы не войдет и в отработанное время, дающее право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Если работодатель не будет соблюдать эти нормы и не выполнит требование о 60 процентах вакцинированных сотрудников, его деятельность приостановят на 90 суток.