Работодателей Москвы обязали отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников

Столичное управление Роспотребнадзора обязало работодателей отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Как сообщает оперштаб по контролю за ситуацией с распространением COVID-19, таким сотрудникам работодатель может предложить перейти на удаленную работу - если у предприятия есть такая возможность.

Предложить удаленку, уточняет надзорное ведомство - не обязанность, а добрая воля работодателя. Если же такой возможности у предприятия нет, на период отстранения от работы сотруднику не будет начисляться заработная плата. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, период отстранения от работы не войдет и в отработанное время, дающее право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Если же работодатель не будет соблюдать этими нормы и не выполнит требование о 60 процентах вакцинированных сотрудников, его деятельность приостановят на 90 суток.

Не может работодатель отстранить от работы только тех непривитых сотрудников, у которых есть медотвод от прививки.