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Текст:   Александр Мелешенко 
16:49 24.06.2021

Сделок с использованием эскроу-счетов в Москве стало в 4,5 раза больше

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Число сделок с использованием эксроу-счетов на столичном рынке новостроек за год выросло в 4,5 раза - если в мае 2020 года их было чуть менее 1,5 тысячи, то в прошлом месяце почти 6,8 тысячи. Речь идет как о квартирах, так и о коммерческих нежилых помещениях в строящихся домах. Об этом рассказали в столичном управлении Росреестра.

Фото: Тагир Раджавов / РГ
Ни один дом со счетами эскроу пока не стал проблемным

Эскроу-счета в России были введены летом 2019 года - их главная задача предотвратить появление новых обманутых дольщиков. Схема довольно простая - деньги покупателей квартир и помещений в строящихся домах попадают не напрямую к застройщику, а оказываются на специальном счете в банке. Там они хранятся до тех пор, пока дольщик не получит ключи. Когда это происходит, деньги автоматически перечисляются застройщику. Если же со стройкой возникнут серьезные проблемы и она превратится в долгострой, то средства вернутся покупателю.

Со дня введения эксроу-счетов вот-вот пройдет два года, однако строятся по ним еще далеко не все новостройки. По оценке председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, таковых на столичном рынке жилья сейчас около 60% и эта доля постоянно растет. Росреестр приводит похожие цифры - в мае таких сделок было 64% от общего числа.

"В среднем по договорам, оформленным по счетам эскроу, доля 64% от общего количества сделок сохраняется и не падает с начала года, - говорит глава Росреестра по Москве Игорь Майданов. - Пока максимальное значение в 69% было отмечено в апреле текущего года. Майская тенденция к снижению абсолютно логична в связи с уменьшением числа рабочих дней".

В ведомстве добавляют, что Москва остается лидером среди регионов Центральной России по распространенности договоров с применением эскроу-счетов. По итогам мая на долю столицы пришлось более половины от общего числа оформленных в ЦФО сделок. При этом в округ помимо Москвы входит 17 областей, включая Московскую.

Почему же через эскроу-счета еще не строятся все новостройки? Дело в том, что в момент их запуска действовал ряд послаблений, благодаря которым некоторые проекты получили возможность работать на прежних условиях. Однако они постепенно достраиваются и в ближайшие пару лет их практически не останется. Где застройщики берут деньги, если платежки покупателей "замораживаются" на банковских счетах? У тех же банков - строительные компании кредитуются, поэтому стоимость строительства выросла. Впрочем, на рост цен за последний год также повлияла льготная ипотека и дорожающие стройматериалы.

Кстати

За последние 10 лет в столице решили проблемы более чем 20 тысяч обманутых дольщиков - за это время было ведено в эксплуатацию 1,8 миллиона "квадратов" жилья в долгостроях. Пик ввода, несмотря на пандемию, пришелся на прошлый год - в городе сдали 386 тысяч кв. метров проблемной недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019 года. Ключи получили почти три тысячи обманутых дольщиков. Сейчас их остается менее 11 тысяч, говорит Анастасия Пятова.

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