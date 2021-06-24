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24.06.2021 15:36
Рубрика: Общество

Синоптики сообщили о скором спаде жары в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Изнурительная жара может уйти из столичного региона примерно через неделю. Таким прогнозом поделились с "РГ" специалисты сервиса "Яндекс. Погода".

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Названы товары, которые москвичи покупают в жару чаще всего

- Нынешняя жара вызвана блокирующим антициклоном, который не пропускает другие воздушные массы. Но мы надеемся, что он не пробудет с нами так долго, как в 2010 году, - отмечает метеоролог Александр Ганьшин.

Характер московской погоды начнет меняться уже в предстоящую субботу: возможны кратковременные дожди, но жара пока останется сильной. А вот в начале следующей недели дожди пройдут во многих районах, жара спадет до 22-27 градусов, подчеркивают в Гидрометцентре РФ.

По оценкам экспертов "Яндекс. Погоды", температура вернется к климатической норме в июле.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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