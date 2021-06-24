Синоптики сообщили о скором спаде жары в Москве

Изнурительная жара может уйти из столичного региона примерно через неделю. Таким прогнозом поделились с "РГ" специалисты сервиса "Яндекс. Погода".

- Нынешняя жара вызвана блокирующим антициклоном, который не пропускает другие воздушные массы. Но мы надеемся, что он не пробудет с нами так долго, как в 2010 году, - отмечает метеоролог Александр Ганьшин.

Характер московской погоды начнет меняться уже в предстоящую субботу: возможны кратковременные дожди, но жара пока останется сильной. А вот в начале следующей недели дожди пройдут во многих районах, жара спадет до 22-27 градусов, подчеркивают в Гидрометцентре РФ.

По оценкам экспертов "Яндекс. Погоды", температура вернется к климатической норме в июле.