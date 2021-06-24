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Рубрика: Экономика

Светлана Разворотнева: Курьяновские очистные сооружения ожидает реконструкция

Текст: Анна Полтавцева
Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева провела выездное заседание комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам на Курьяновских очистных сооружениях (КОС), являющихся одними из крупнейших в Европе. Причиной обследования послужили многочисленные обращения москвичей, обеспокоенных состоянием комплекса. Участники встречи осмотрели станцию аэрации, ознакомились с процессом очистки сточных вод. С целью создания комфортной среды для жителей близлежащих районов и улучшения экологической ситуации в московском регионе, комиссией рекомендовано перейти к завершающему этапу реконструкции.
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

- Уверена, что с завершением реконструкции очистных сооружений затягивать нельзя. Здоровая экология - это не только комфорт граждан, это их здоровье и наше с вами будущее. Модернизация комплекса благотворно скажется на состоянии Москвы-реки и экологической ситуации в регионе в целом, - сказала Светлана Разворотнева.

Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны

Сейчас неприятные запахи минимизированы, так как все первичные отстойники оснащены перекрытиями. На очистных сооружениях работают установки по очистке воздуха и станции мониторинга состояния атмосферы. При этом модернизация не завершена. Как рассказала Разворотнева, для повышения эффективности работы комплекса необходимо строительство новых головных сооружений - решеток и песколовок, а также возведение восьми вторичных отстойников, на месте выведенных из эксплуатации первичных.

Предыдущие этапы модернизации очистных сооружений проходили в период с 2011 по 2016 годы. В результате проведенных работ были реконструированы первый и второй блоки станции аэрации, а также реализована программа по удалению неприятного запаха, который с 50-х годов прошлого века беспокоил москвичей. Его источником являлись канализационные массы, которые поступают на КОС с Северо-Западного, Западного, Юго-Западного, Южного, Северного, Центрального, Юго-Восточного и Новомосковского административных округов столицы, а также из некоторых городов Подмосковья: Красногорска, Одинцово, Видного и Химок.

По словам Разворотневой, последний этап реконструкции КОС обеспечит надежность очистных сооружений не менее чем на полвека вперед, повысит их энергоэффективность, значительно улучшит качество очистки сточных вод.

Курьяновские очистные сооружения работают по технологической схеме полной биологической очистки сточных вод. Проектная мощность сооружений - 2,2 млн. кубических метров в сутки. Вода, прошедшая многоступенчатую очистку, пополняет акваторию Москва-реки. От качества воды, поставляемой в реку, напрямую зависит экологическая ситуация в регионе.

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