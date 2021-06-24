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24.06.2021 18:32

В Липецкой области беременных женщин бесплатно проконсультируют юристы

В Липецкой области бесплатную юридическую помощь смогут получать обманутые вкладчики кредитно-потребительских кооперативов, беременные женщины и мамы детей младше трехлетнего возраста. В Липецком областном Совете депутатов приняли решение расширить перечень льготных категорий жителей, которые могут воспользоваться такой услугой. Соответствующие поправки в областной закон "О бесплатной юридической помощи" рассмотрела и одобрила комиссия регионального парламента.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

- В последнее время участились обращения к Президенту, главе региона, депутатам разных уровней от пострадавших от деятельности различных кредитно-потребительских кооперативов жителей области. Неоднократно обманутые вкладчики обращались и ко мне, - отметил спикер облсовета Павел Путилин. - Среди пострадавших в нашем регионе больше двух тысяч человек человек. Большинство из них пенсионеры. Многие потеряли накопления, которые собирали всю свою жизнь. Поэтому мы дополняем этой категорией наш областной закон, который регламентирует оказание бесплатной юридической помощи, чтобы поддержать этих людей. Теперь они смогут получить бесплатные консультации, помощь в подготовке юридических документов для защиты своих прав.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Беременные женщины и мамы детей до трех лет смогут обратиться к юристам и адвокатам по вопросам оформления льгот, пособий, алиментов, установления или оспаривания отцовства и трудовой деятельности.

Бесплатную юридическую помощь оказывают органы исполнительной власти и адвокаты Липецкой области. Перечень организаций, их контактная информация размещены на официальном сайте управления административных органов Липецкой области.

Кроме того, предлагается увеличить компенсацию расходов адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи: ее размер не повышался в регионе с 2013 года, и его рост позволит соотнести финансирование такой помощи с фактическими затратами юристов на ее оказание. На следующей неделе законопроект рассмотрит профильный комитет регионального парламента.

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