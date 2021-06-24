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24.06.2021 12:54

В Липецкой области проконтролируют качество дорожных работ

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание межведомственной комиссии по дорожному строительству и ремонту в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он напомнил, что в регионе ведутся масштабные работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, а перед дорожниками поставлена главная цель - создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- И главным фактором здесь является добросовестное исполнение подрядными организациями обязательств по контрактам, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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На заседании была представлена информация по нескольким подрядчикам, нарушающим сроки и снижающим качество работ. Игорь Артамонов отметил, что все это влечет за собой риски несвоевременного ввода в эксплуатацию обновленных дорог, а также рост затрат на содержание по истечении гарантийного срока и снижение уровня эксплуатационных характеристик дороги. Игорь Артамонов подчеркнул, что подрядчики, которые игнорируют требования безопасности дорожного движения на участках проведения работ, также создают условия для увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими.

Поэтому глава региона поручил поручил государственным и муниципальным заказчикам применять в рамках своих полномочий штрафные санкции в адрес подрядных организаций, нарушающих условия контрактов. Игорь Артамонов подчеркнул, что реализация национальных проектов в регионе находится под особым вниманием контролирующих и надзорных органов.

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