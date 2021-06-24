В Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов курьеров

Работники служб доставки, в том числе и многочисленные курьеры, попали под действие постановления об обязательной вакцинации в Москве. Как сообщается в опубликованном дополнении к постановлению главного санитарного врача города Елены Андреевой, на эту сферу также распространено правило 60-процентной вакцинации.

Работодателей Москвы обязали отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников Отметим, что вакцинацию обяжут пройти не только штатных работников курьерских служб. В разъяснениях оперативного штаба подчеркивается, что правило распространяется и на самозанятых. То есть фактически на тех, кто подрабатывает время от времени. Сроки исполнения постановления остались прежними: до 15 августа 60 процентов сотрудников должны пройти полный курс вакцинации.