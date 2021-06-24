В Москве у заболевших коронавирусом могут заморозить QR-коды

Если обладатель московского QR-кода заболеет коронавирусом, то действие метки могут приостановить. Об этом говорится в разъяснениях столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

У каждого QR-кода будет свой срок действия, и хостес в кафе смогут его проверить с помощью смартфона. Например, код по отрицательному ПЦР-тесту действителен в течение 72 часов.

Уже с завтрашнего дня на базе портала московских госуслуг mos.ru запустят сервис, который поможет сгенерировать QR-коды жителям всех регионов России и иностранцам.