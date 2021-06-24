В Подмосковье двое воров угнали 7 машин стоимостью 7 миллионов рублей

Двух серийных автоугонщиков в возрасте 37 и 46 лет задержали подмосковные оперативники. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что поймали их после совершения очередного угона.

Воры с помощью программатора ключей похитили иномарку, припаркованную возле одного из домов на улице Октябрьской в Химках. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили и при поддержке Росгвардии задержали одного из угонщиков по месту проживания в Солнечногорске, а второго в аэропорту Домодедово.

В частных домах задержанных провели обыски и обнаружили документы на различные машины, транзитные номера, наклейки с VIN-номерами, государственные регистрационные знаки, заготовки ключей, цифровые и буквенные металлические маркираторы и оборудование, используемое при угоне. На территориях придомовых участков и в гаражах нашли частично разукомплектованные машины, которые направлены на экспертизу для установления подлинности идентификационных номеров и установления их собственников.

Полицейские подозревают, что мужчины причастны к совершению 7 автомобильных краж на территории Московской области. Общая сумма материального ущерба оценивается более чем в 7 миллионов рублей. Задержанные взяты под стражу.