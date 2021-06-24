Власти Москвы назвали условия получения QR-кодов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве обнародовал перечень условий для получения QR-кодов на мероприятия и для пропуска в кафе.

Первая категория - это люди, получившие прививку зарегистрированной в России вакциной. Если, к примеру, иностранный турист привился зарубежным препаратом, ему нужно будет пройти ПЦР-тест в Москве для получения кода.

Также QR-код выдается всем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест в московской лаборатории. Сгенерируют его и всем переболевшим коронавирусом в последние шесть месяцев. Жители любого региона, внесенные в федеральный реестр переболевших, могут получить его с помощью упрощенного аккаунта на mos.ru.

Напомним, что в заведения общепита и на массовые мероприятия в Москве и Подмосковье начнут пускать только по QR-кодам с 28 июня.