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24.06.2021 10:14
Рубрика: Общество

Власти Москвы разъяснили права отказавшихся от вакцинации

Текст: Сергей Бабкин

Работники сфер, которые включены в постановление об обязательной 60-процентной вакцинации, в случае отказа от прививки должны оформить это письменно. Если антипрививочник уклоняется от объяснения, работодателю следует составить соответствующий акт. Об этом говорится в разъяснениях, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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На основании отказа от прививки или акта работодатель отстраняет такой персонал от работы. Как уже ранее писала "РГ", антипрививочник может попросить перевести его на другой формат работы, который не предполагает личное присутствие. У работодателя есть право на такой перевод, но не обязанность.

Во время проверок будет учитываться персонал, работающий в Москве, без учета региональных филиалов. Также к штатным работникам приравнены самозанятые, оказывающие услуги по договору.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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