Жара в России может сохраниться до конца июня

Новости

Певец Валерий Леонтьев перенес две операции 10:40
Хабаровскую пиццерию оштрафовали на 150 тысяч за отказ кормить детей 10:36
Дзюба и Кузяев вошли в топ-100 игроков группового раунда Евро-2020 10:29
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков 10:22
Попова рассказала об опасности индийского штамма COVID-19 10:20
В Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов курьеров 10:20
Работодателей Москвы обязали отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников 10:14
Власти Москвы разъяснили права отказавшихся от вакцинации 10:14
Прилепин намерен призвать КПРФ к сотрудничеству на их съезде 10:13
Началось серийное производство автомата-амфибии 10:08
Австралия исключит препарат от AstraZeneca из программы вакцинации 09:55
"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года 09:54
Названы медуслуги, за которыми иностранцы приезжают в Россию 09:48
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности 09:38
Под Волгоградом погибла семья из четырех человек 09:15
В Подмосковье двое воров угнали 7 машин стоимостью 7 миллионов рублей 09:11
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации 09:10
Эксперты назвали факторы, влияющие на развитие российского экспорта 09:01
В Минэкономразвития назвали наиболее успешные отрасли производства 09:00
Эксперты оценили, как маркировка скажется на рынке антисептиков 09:00
МЧС предупредило о пожарной опасности в Красноярском крае 08:32
В Приамурье из-за паводка эвакуируют село 08:04
"Тампа-Бэй" проиграла "Айлендерс" и лишилась Кучерова 07:47
Аналитик спрогнозировал курс рубля к концу лета 07:40
На Филиппинах шестеро военнослужащих погибли при крушении вертолета 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
24.06.2021 10:04
Рубрика: Общество

Жара в России может сохраниться до конца июня

Текст: Ольга Игнатова
По предварительным прогнозам, жара в европейской России может задержаться до конца месяца. Как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, такой вариант синоптики не исключают.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Жаркую погоду обеспечивает мощный субтропический антициклон. Такие процессы называются блокирующими - они не пускают холодный воздух и очень медленно разрушаются. Именно блокирующий антициклон стал причиной аномальной московской жары летом 2010 года. Тогда 18 июня в Москву пришел мощный блокирующий антициклон, осадки, с которых началось лето, прекратились, и в условиях летнего солнцестояния и преобладания юго-восточного ветра воздух стал быстро прогреваться. Уже с 21 июня в столичном регионе установилась аномальная жара, когда дневная температура практически каждый день преодолевала 25-градусную отметку без малого два месяца. Даже ночная температура не опускалась ниже плюс 20 градусов.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности

Сегодня синоптики обещают пик жары - до 37 градусов. В пятницу в столичном регионе 33-36 градусов. Солнечно, дождей не ожидается.

Преимущественно без осадков будет и в субботу. Воздух в дневные часы прогреется до 34 градусов. В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей местами. Днем 29-34 градуса. В понедельник максимум до 31 градуса. Во вторник на следующей неделе жара может ослабеть - до 24-29 градусов.

Июль, по предварительным прогнозам, будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного. По словам Людмилы Паршиной, на европейской территории дневные температуры будут в пределах плюс 20-27 градусов.

Впрочем, не исключены и периоды похолодания. Так, в Коми и Архангельской области днем температура может опускаться до плюс 11-16 градусов, в средней полосе - днем при похолоданиях не выше плюс 15-20 градусов. А на юге жара может спадать до 21-26 градусов.

Осадков на европейской части страны выпадет в пределах климатической нормы. При этом на севере европейской территории дождей ожидается меньше обычного. Это касается Карелии, Коми, Архангельской области. Мало осадков также будет в Черноземье - в Саратовской области, на севере Волгоградской области. Много дождей будет на юге - в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе. Но дожди все-таки летние - они будут носить ливневых характер. Это значит, что они не затяжные.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МВД внедрило систему распознавания людей и автомобилей
Появилось видео с борта обстрелянного британского эсминца Defender
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару