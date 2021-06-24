Жара в России может сохраниться до конца июня

По предварительным прогнозам, жара в европейской России может задержаться до конца месяца. Как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, такой вариант синоптики не исключают.

Жаркую погоду обеспечивает мощный субтропический антициклон. Такие процессы называются блокирующими - они не пускают холодный воздух и очень медленно разрушаются. Именно блокирующий антициклон стал причиной аномальной московской жары летом 2010 года. Тогда 18 июня в Москву пришел мощный блокирующий антициклон, осадки, с которых началось лето, прекратились, и в условиях летнего солнцестояния и преобладания юго-восточного ветра воздух стал быстро прогреваться. Уже с 21 июня в столичном регионе установилась аномальная жара, когда дневная температура практически каждый день преодолевала 25-градусную отметку без малого два месяца. Даже ночная температура не опускалась ниже плюс 20 градусов.

Сегодня синоптики обещают пик жары - до 37 градусов. В пятницу в столичном регионе 33-36 градусов. Солнечно, дождей не ожидается.

Преимущественно без осадков будет и в субботу. Воздух в дневные часы прогреется до 34 градусов. В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей местами. Днем 29-34 градуса. В понедельник максимум до 31 градуса. Во вторник на следующей неделе жара может ослабеть - до 24-29 градусов.

Июль, по предварительным прогнозам, будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного. По словам Людмилы Паршиной, на европейской территории дневные температуры будут в пределах плюс 20-27 градусов.

Впрочем, не исключены и периоды похолодания. Так, в Коми и Архангельской области днем температура может опускаться до плюс 11-16 градусов, в средней полосе - днем при похолоданиях не выше плюс 15-20 градусов. А на юге жара может спадать до 21-26 градусов.

Осадков на европейской части страны выпадет в пределах климатической нормы. При этом на севере европейской территории дождей ожидается меньше обычного. Это касается Карелии, Коми, Архангельской области. Мало осадков также будет в Черноземье - в Саратовской области, на севере Волгоградской области. Много дождей будет на юге - в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе. Но дожди все-таки летние - они будут носить ливневых характер. Это значит, что они не затяжные.