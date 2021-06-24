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24.06.2021 23:30
Рубрика: Экономика

Перегретый спрос

Москвичи в жару раскупают мороженое
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8490)
Установившаяся в Москве в последние дни жара подстегнула спрос не только на кондиционеры и вентиляторы, но и на некоторые повседневные товары - главным образом на мороженое и спортивные атрибуты. Особенности разогретого солнцем спроса назвали в Аналитическом центре Москвы.
Самый ходовой в эти знойные дни товар. Фото: sf1nks Самый ходовой в эти знойные дни товар. Фото: sf1nks
Самый ходовой в эти знойные дни товар. Фото: sf1nks

"Объемы торговли мороженым и замороженными десертами выросли почти в полтора раза: с 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47% превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 миллиона рублей, - объясняет гендиректор центра Максим Иванов. - Заметно выросла и выручка магазинов, торгующих спортивными товарами и оборудованием - на 28% по сравнению с неделей ранее: с 42,2 до 54 миллионов".

Фото: iStock
Какое мороженое больше всего покупают в разных городах России

Больше всего за последние две недели магазины мороженого заработали в воскресенье 20 июня - выручка составила 9,6 миллиона. В пятницу, 18 июня, цифры были немногим меньше - 8,2 миллиона. Рост объясняется тем, что именно к выходным на Москву начала наступать жара. Способствует продажам и большое число мобильных пунктов продажи лакомства.

Что касается роста продаж спортивных товаров то, во-первых, это классическая летняя картина - горожане предпочитают проводить время не в фитнес-залах, а на свежем воздухе. С учетом сложной ситуации с коронавирусом это особенно актуально - на домашней или уличной тренировке подцепить вирус куда сложнее, чем в спортзале.

Во-вторых, часть спорттоваров относятся к пляжному отдыху, а на водоемах сейчас не протолкнуться - многие предпочитают переживать жару в воде.

В пользу домашних тренировок говорит и то, что многие горожане вернулись на удаленку - пассажиропоток городского транспорта снизился на 12%. Это значит, что расположенному возле офиса фитнес-центру многие предпочтут тренировку в своей квартире.

Что касается оборота предприятий товаров и услуг в Москве в целом, то он составил за 14-20 июня в среднем 36,1 миллиарда рублей в сутки.

По сравнению со средними показателями с начала года цифра снизилась, но незначительно - на 8,3%.

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