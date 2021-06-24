Где на Дальнем Востоке приступили к обязательной вакцинации

В Сахалинской области в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по региону Ольги Фунтусовой начали в обязательном порядке прививать работников здравоохранения, образования, предприятий торговли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и сферы услуг.

Таким образом на островах стремятся добиться того, чтобы по крайней мере 60 процентов сотрудников этих учреждений были провакцинированы от опасной инфекции.

Логика в действиях руководства региона есть. С начала месяца эпидемическая ситуация по COVID-19 здесь сильно ухудшилась. 1 июня прирост заболевших за сутки составил 14 процентов, а в последующие дни вырос до 40. Доля свободных ковидных коек в медучреждениях сократилась с 64 до 23 процентов.

При этом сказать, что все руководители компаний встретили "прививочное" решение с радостью, будет неверно. Для кого-то оно оказалось серьезной головной болью.

- Как, ну как я могу заставить вакцинироваться знакомых или коллег. Надавить - вплоть до увольнения? Что могу я с ними сделать, как принудить? - горячится руководитель туркомпании Виктор Русинович.

Губернатор Валерий Лимаренко уверяет, что о принудиловке речи не идет.

- Нам нужно стремиться к коллективной иммунизации, но в то же время необходимо учитывать интересы каждого. И если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям человек не хочет вакцинироваться, то может этого не делать. Никто не допустит, чтобы он получал вакцину под угрозой увольнения, - замечает глава региона.

Правда, сотрудника легко могут отстранить от работы без сохранения заработной платы за отказ от обязательной вакцинации, если она установлена в регионе постановлением главного санитарного врача. Об этом недвусмысленно сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Есть альтернатива: руководитель предприятия закрывает глаза на непривитый коллектив и получает штраф. Работодателям Сахалина и Курил не позавидуешь: в принципе они оказались между двух огней.

Впрочем, так ли мучителен выбор?

- Какого-то ярко выраженного негатива со стороны сахалинцев нет, - не согласен бизнес-омбудсмен Андрей Коваленко. - В основном сложности возникают, если коллектив компании большой и массовые мероприятия вне помещений предприятий организовать непросто. Тогда предприниматели просят помочь с выездом медиков к ним. Кстати, многие руководители начинают стимулировать своих работников. Например, предоставляют дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

К опыту островной области присматриваются в других регионах.

- Мы провели опрос, и две трети респондентов - представителей МСБ сообщили о невозможности или нежелании заставлять своих наемных работников прививаться от COVID-19, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

А 11 процентов опрошенных вообще заявили, что готовы рискнуть бизнесом ради отказа от прививки.

В некоторых регионах разделились мнения не только предпринимателей, но и представителей власти.

Многие руководители начинают стимулировать своих работников. Например, предоставляют дополнительные дни оплачиваемого отпуска

- Я не считаю возможной обязательную вакцинацию в Хабаровском крае. У нас люди сознательные, темпы вакцинации нормальные, просто их нужно ускорить, - подчеркивает глава региона Михаил Дегтярев.

Зато мэр Хабаровска Сергей Кравчук на своей странице в Instagram заявил о том, что дал команду начать вакцинацию от коронавируса всех муниципальных служащих. Этот шаг он объяснил ухудшением ситуации с заболеваемостью в городе: коечный фонд для лечения больных COVID-19 заполнен на 98 процентов.

Бизнес в крае на "обязаловку" не настроен.

- Я не буду заставлять своих сотрудников прививаться, - говорит владелец небольшой торговой точки Ростислав. - Носить маски и перчатки, обеззараживать помещение - да, это в моих силах и в моей обязанности. Но прививаться? А если именно мой работник даст редчайшую и, конечно, неожиданную аллергическую реакцию на вакцину?

А вот в Якутии об обязательной вакцинации не объявили. Вернее, там это попытались было сделать еще месяц назад. Соответствующее постановление 19 мая подписала главный санитарный врач северной республики Маргарита Игнатьева. В документе говорилось, что должно быть привито не менее 70 процентов взрослого населения. Это касалось как государственных и бюджетных, так и частных организаций. Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, власти пригрозили штрафом от 200 тысяч рублей. Общего одобрения инициатива не вызвала и тогда в пресс-релизе, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации, изменили формулировку на "массовую".

Впрочем, дело, конечно, не в словах. Темпы прививочной кампании в Якутии значительно ускорили.

- Из двух вариантов - работы без ограничений или сценария прошлого года, когда бизнес "стоял", - люди все-таки выбирают первый, - расставляет точки над i Андрей Коваленко.

И с этим трудно поспорить.