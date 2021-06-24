Индия планирует до конца года привить от COVID-19 1,1 млрд человек

Новости

Концепцию развития транспорта в Приморье представят на ВЭФ-2021 в сентябре 12:10
Вышел первый трейлер ремейка "Тёрнера и Хуча" 12:09
Менеджер: Певица МакSим по-прежнему находится в коме 12:03
Власти Москвы назвали условия получения QR-кодов 11:59
Попова заявила об опасности для России от ряда зарубежных лабораторий 11:57
В ГИБДД не поддержали инициативу о возвращении знака "шипы" на автомобили 11:56
Масштаб стихии в Ялте сфотографировали с воздуха 11:55
России потребуется не менее 5 млн трудовых мигрантов 11:51
В Крыму два экс-депутата получили срок за мошенничество с землей 11:42
Суд взыскал с экс-главы Коми и его сообщников 64 млн рублей ущерба 11:41
Штамм COVID-19 "Дельта плюс" выявлен в пяти странах 11:40
Хуснуллин: Ввод жилья нужно увеличивать на 5 млн кв.м ежегодно 11:39
Нарышкин: США за 20 лет не добились гражданского примирения в Афганистане 11:37
В Севастополе МЧС разрешило открыть 17 из 30 пляжей 11:35
В Алуште станут подавать воду 17 часов в сутки 11:25
Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов 11:22
Суд в Крыму арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины 11:20
Калининградский суд зарегистрировал иск Земфиры к Гришковцу 11:15
У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса обнаружен рак 11:11
Правительство разрабатывает законопроект об арендном жилье 11:09
Nord Stream 2 AG хочет самостоятельно сертифицировать "Северный поток-2" 11:04
Переболевший COVID-19 губернатор Камчатки сделал прививку 11:01
Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках 10:56
В правительстве готовят новые подходы по сдерживанию цен на жилье 10:55
МИД РФ о Defender: Поведение на грани столкновения с "тяжелейшими последствиями" 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
24.06.2021 11:38

Индия планирует до конца года привить от COVID-19 1,1 млрд человек

21 июня Индия начала бесплатно прививать от COVID-19 всех взрослых жителей страны, чтобы ускорить темпы вакцинации.
Фото: Nanu Фото: Nanu
Фото: Nanu

Количество случаев заболевания в стране резко сократилось по сравнению с пиком, наблюдавшимся в апреле и мае этого года. Власти ослабили многие ограничения, оставив в силе все меры предосторожности.

Фото: AP Photo
Индия установила новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

1 мая правительство расширило возрастные рамки применения вакцины, дав добро на ее использование у граждан моложе 45 лет. При этом государственные и частные больницы должны были сами доставать и покупать ее, что привело к нехватке препарата и неразберихе.

Позже в Нью-Дели пошли по другому пути, объявив, что 75 процентов необходимого количества вакцины будет закуплено и распределено по штатам, чтобы люди на местах получали прививки бесплатно.

На сегодняшний день сделаны 275 миллионов прививок, при этом полностью вакцинированы всего четыре процента жителей. Правительство планирует до конца этого года привить почти 1,1 миллиарда человек.

"Ожидается, что прививочная кампания наберет обороты. Количество людей, ежедневно вакцинируемых от коронавируса, по сравнению с предыдущей неделей увеличилось, и оно продолжит расти, - говорит эксперт в области здравоохранения Раджиб Дасгупта. - Тем не менее, чтобы добиться успеха в вакцинации, нам нужно уделить более пристальное внимание существующим в обществе неравенству и сомнениям".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Индия разрешила к применению российскую вакцину "Спутник V"

Бесплатная прививочная кампания стартовала в Международный день йоги, когда ранним утром премьер-министр Нарендра Моди обратился к нации со словами о том, что эта практика снова оказалась источником "внутренней силы".

"Когда я говорил с воинами на передовой, они рассказали, что используют йогу в качестве защитного щита в своей борьбе с коронавирусом. И врачи укрепляли себя с помощью йоги, а также использовали ее для лечения пациентов", - отметил Моди.

Общественные парки вновь открылись в Дели как раз 21 июня, но из-за пандемии количество праздничных мероприятий, как и год назад, пришлось сильно сократить.

Напомним, что Международный день йоги, предложенный Нарендрой Моди, был принят ООН в 2014 году. Отмечается он в основном в Индии.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Современная Индия

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
МИД РФ о Defender: Поведение на грани столкновения с "тяжелейшими последствиями"
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков