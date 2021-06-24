Индия планирует до конца года привить от COVID-19 1,1 млрд человек

21 июня Индия начала бесплатно прививать от COVID-19 всех взрослых жителей страны, чтобы ускорить темпы вакцинации.

Количество случаев заболевания в стране резко сократилось по сравнению с пиком, наблюдавшимся в апреле и мае этого года. Власти ослабили многие ограничения, оставив в силе все меры предосторожности.

1 мая правительство расширило возрастные рамки применения вакцины, дав добро на ее использование у граждан моложе 45 лет. При этом государственные и частные больницы должны были сами доставать и покупать ее, что привело к нехватке препарата и неразберихе.

Позже в Нью-Дели пошли по другому пути, объявив, что 75 процентов необходимого количества вакцины будет закуплено и распределено по штатам, чтобы люди на местах получали прививки бесплатно.

На сегодняшний день сделаны 275 миллионов прививок, при этом полностью вакцинированы всего четыре процента жителей. Правительство планирует до конца этого года привить почти 1,1 миллиарда человек.

"Ожидается, что прививочная кампания наберет обороты. Количество людей, ежедневно вакцинируемых от коронавируса, по сравнению с предыдущей неделей увеличилось, и оно продолжит расти, - говорит эксперт в области здравоохранения Раджиб Дасгупта. - Тем не менее, чтобы добиться успеха в вакцинации, нам нужно уделить более пристальное внимание существующим в обществе неравенству и сомнениям".

Бесплатная прививочная кампания стартовала в Международный день йоги, когда ранним утром премьер-министр Нарендра Моди обратился к нации со словами о том, что эта практика снова оказалась источником "внутренней силы".

"Когда я говорил с воинами на передовой, они рассказали, что используют йогу в качестве защитного щита в своей борьбе с коронавирусом. И врачи укрепляли себя с помощью йоги, а также использовали ее для лечения пациентов", - отметил Моди.

Общественные парки вновь открылись в Дели как раз 21 июня, но из-за пандемии количество праздничных мероприятий, как и год назад, пришлось сильно сократить.

Напомним, что Международный день йоги, предложенный Нарендрой Моди, был принят ООН в 2014 году. Отмечается он в основном в Индии.