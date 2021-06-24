Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры"

Правительство выделит свыше 1,5 миллиарда рублей на льготные билеты на рейсах дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Она уже с июля начинает выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам", - напомнил он.

По словам главы кабмина, это позволит более чем 100 тысячам человек воспользоваться льготным тарифом. "Они смогут купить билет, к примеру, из города Советская Гавань до Южно-Сахалинска по приемлемой цене − около 2200 рублей. Один из самых длительных перелетов − между Хабаровском и Якутском - обойдется в сумму около 10,7 тысячи рублей", - привел Мишустин отдельные расценки.

Для формирования на Дальнем Востоке единой региональной сети воздушных перевозок в течение пяти лет объединенная авиакомпания пополнит свой парк 45 отечественными самолетами, сказал премьер-министр. В этом году должен поступить первый "Сухой Суперджет", уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов Л-410 для местных линий. "Большой современный авиапарк позволит выполнять полеты более чем по 500 маршрутам", - подчеркнул глава правительства.