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24.06.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

На Чукотке прокуратура добилась выделения средств на сельские дороги

Текст: Юрий Батин

На Чукотке по иску районного прокурора суд обязал органы местного самоуправления выделить деньги на ремонт и строительство дорог в селе Лаврентия.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
В регионах началось обновление сельских дорог

Как сообщила пресс-служба прокуратуры автономного округа, дороги в селе не соответствуют установленным техническим нормам: бетонное покрытие проезжей части разрушено, тротуаров нет, каналы ливневой канализации не оборудованы. Денег на ремонт и содержание дорог у муниципалитета тоже не оказалось.

"В этой связи прокурор Чукотского района направил в суд иск об обязании органов местного самоуправления привести автомобильные дороги в селе Лаврентия в соответствие с государственным стандартом", - отмечено в сообщении.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Из местного бюджета на строительство дорожной сети уже выделено 323 миллиона рублей, проводятся закупочные процедуры для заключения контракта на выполнение строительных работ.

Фактическое исполнение решения суда прокуратура взяла под контроль.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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