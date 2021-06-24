На Чукотке прокуратура добилась выделения средств на сельские дороги

На Чукотке по иску районного прокурора суд обязал органы местного самоуправления выделить деньги на ремонт и строительство дорог в селе Лаврентия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры автономного округа, дороги в селе не соответствуют установленным техническим нормам: бетонное покрытие проезжей части разрушено, тротуаров нет, каналы ливневой канализации не оборудованы. Денег на ремонт и содержание дорог у муниципалитета тоже не оказалось.

"В этой связи прокурор Чукотского района направил в суд иск об обязании органов местного самоуправления привести автомобильные дороги в селе Лаврентия в соответствие с государственным стандартом", - отмечено в сообщении.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Из местного бюджета на строительство дорожной сети уже выделено 323 миллиона рублей, проводятся закупочные процедуры для заключения контракта на выполнение строительных работ.

Фактическое исполнение решения суда прокуратура взяла под контроль.